Die Partydroge Ecstasy (dpa / picture alliance / Sakki)

Wie die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg mitteilte, starb das Mädchen an einer Hirnschwellung. Diese sei durch den hoch dosierten Wirkstoff in einer Ecstasy-Pille ausgelöst worden. Die 13-Jährige hatte die Droge Mitte Juni eingenommen und war bewusstlos in eine Klinik gebracht worden; dort starb sie zwei Wochen später. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 17-jährigen Tatverdächtigen, der die Droge verkauft haben soll.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.