Drogentote in den USA

In den USA ist die Zahl der Drogentoten durch eine Überdosis zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder zurückgegangen.

Wie die US-Gesundheitsbehörde HHS in Washington mitteilte, starben im Jahr 2018 rund 69.000 Menschen an einer Überdosis. Das waren etwa 5 Prozent weniger als im Jahr davor. Die Zahl war seit 1999 jährlich angestiegen.



Die Behörde erklärte, der jetzige Rückgang zeige die Wirksamkeit des Kampfes gegen die Drogenabhängigkeit. Bei der aktuellen Opioid-Krise sei aber nicht mit einem baldigen Ende zu rechnen. Der Begriff bezeichnet den starken Anstieg des Missbrauchs von Opioid-Schmerzmitteln in den USA.