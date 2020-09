Eine linksextreme Gruppierung namens "Revolutionäre Aktionszellen" steht im Verdacht, an mehrere Politiker in Deutschland Drohbriefe mit Patronenhülsen verschickt zu haben.

Nach übereinstimmenden Medienberichten gingen die Umschläge unter anderem an Bundesinnenminister Seehofer, den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann und 14 Landesinnenminister. Insgesamt seien mehr als 30 Briefe verschickt worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt. Auch ein Brandsatz, der Ende August vor dem Haus des Fleischunternehmers Tönnies in Rheda-Wiedenbrück deponiert wurde, wird mit den "Revolutionären Aktionszellen" in Zusammenhang gebracht.



Eine Gruppe mit demselben Namen war vor rund zehn Jahren schon einmal in Erscheinung getreten und wurde als Terrororganisation eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.