Die Deutsche Krankenhausgesellschaft spricht sich angesichts der drohenden Überlastung der Kliniken für eine Verlängerung des derzeitigen Lockdowns aus.

Man verzeichne weiterhin eine steigende Belegung der Krankenhäuser mit Patienten, die an Covid-19 erkrankt seien. Mittlerweile seien es etwa doppelt so viele wie in der ersten Welle, sagte DKG-Präsident Gaß den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Hinzu kämen zwischen 20.000 und 25.000 Patienten mit Covid-19 auf den Infektionsstationen.



Die Zahlen würden frühestens ab Mitte Januar zurückgehen, wenn der Lockdown wirke, warnte der DKG-Chef. Die klare Forderung der Krankenhäuser an die Politik sei daher, dass es bei den Kontaktbeschränkungen über den 10. Januar hinaus bleiben müsse. Ansonsten werde es zu einer Überforderung der Krankenhäuser kommen.

