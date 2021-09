Die Pflegeversicherung erhält vom Bund kurzfristig eine Finanzspritze von einer Milliarde Euro.

Das geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor. Darin heißt es, Grund dafür seien unvorhergesehene pandemiebedingte Mehraufwendungen. Durch die Überweisung der Bundesmittel werde eine sonst drohende Zahlungsunfähigkeit vermieden, der Beitragssatz bleibe stabil. In dem Schreiben bittet das Finanzministerium den Haushaltsausschuss um Einwilligung in die Freigabe der Mittel.

