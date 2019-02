Britische Regierungsvertreter haben nach Presseinformationen den Notfallplan aus Zeiten des Kalten Krieges für die Umsiedlung der königlichen Familie wiederbelebt.

Sollte es in London im Zuge eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union zu Ausschreitungen kommen, soll dieser nach Berichten des "Guardian" sowie weitere Medien greifen. "Diese Evakuierungspläne für Notfälle existieren seit dem Kalten Krieg, wurden aber nun für den Fall von Verwerfungen nach einem No-Deal-Brexit umfunktioniert", zitiert die "Sunday Times" eine ungenannte Quelle aus dem Regierungskabinett. Auch in der "Mail on Sunday" heißt es, es gebe Pläne, die königliche Familie an sichere Orte außerhalb der Hauptstadt zu bringen.



Jacob Rees-Mogg, ein konservativer Parlamentsabgeordneter und Verfechter des Brexit, sagte der Zeitung, er glaube, die Pläne zeugten von unnötiger Panik, da hochrangige Royals während der Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg in London geblieben seien.