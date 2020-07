In der Affäre um rechtsextreme Drohmails hat die Vorsitzende der SPD in Hessen, Faeser, Landesinnenminister Beuth den Rücktritt nahegelegt.

Eigentlich müsste Beuth selbst die Konsequenzen übernehmen, sagte Faeser im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Amtsenthebung des hessischen Polizeipräsidenten nannte sie einen Akt der Verzweiflung der Landesregierung.



Der CDU-Politiker Beuth muss sich heute vor dem Innenausschuss des Landtags den Fragen der Abgeordneten stellen. Bei dem Termin in Wiesbaden wird es auch um ein mögliches rechtes Netzwerk bei der Polizei gehen. Unter anderem Linken-Politikerinnen, eine Kabarettistin und eine Anwältin hatten mit "NSU 2.0" unterzeichnete Drohmails erhalten. In mehreren Fällen waren die Daten von Polizeicomputern in Hessen abgegriffen worden.



Faeser meinte dazu, sie erwarte, dass im Innenausschuss endlich alle Fakten auf den Tisch gelegt würden. Sie finde es unsäglich, dass man von neuen Betroffenen nur aus der Presse und nicht vom Innenminister selbst erfahre.