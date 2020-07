Der Grünen-Vorsitzende Habeck fordert Konsequenzen aus der Affäre um rechtsextreme Drohschreiben und ein mögliches rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei.

Er sagte dem Bonner "General-Anzeiger", die Politik müsse jetzt entschlossen aufklären und Strukturen so verändern, dass sich so skandalöse Vorfälle nicht wiederholten. Er regte die Einrichtung von Polizeibeauftragten auf Bundes- und Landesebene an. Diese sollten aus dem Berufsumfeld der Polizei kommen, damit eine Vertrauensbasis entstehe.



In Hessen waren Daten von Polizeicomputern abgerufen worden. Mehrere Frauen, darunter Linken-Politikerinnen, erhielten mit Hilfe dieser Daten Drohbriefe, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren.