Nach dem angeblichen Drohnen-Angriff auf den venezulanischen Präsidenten Maduro sind noch viele Fragen offen - nicht zuletzt die, ob es sich tatsächlich um eine solche Attacke handelte.

Klar ist allerdings: Der Zwischenfall zeigt ein Szenario, das Sicherheitsexperten schon länger beunruhigt: Drohnen, die dazu benutzt werden, um Bombenattentate, chemische oder biologische Anschläge zu verüben.



Der Markt für kommerzielle Drohnen floriert - das liegt daran, dass die Technik günstig und vor allem auch leicht zu bekommen ist. Ein Quadcopter, der seine Ladung mehrere Hundert Meter weit transportieren und bis zu 20 Minuten in der Luft bleiben kann, ist im Onlinehandel für unter 1.000 Euro zu bekommen.



Militante Gruppen wie die Terrormiliz IS haben bereits Kampfdrohnen benutzt, um Granaten abzuwerfen. Anfang 2015 stürzte eine Drohne auf den Rasen des Weißen Hauses, nachdem der Betreiber die Kontrolle über das Gerät verloren hatte. In Japan ließ ein Mann eine Drohne mit radioaktivem Sand auf das Büro des Premierministers fallen - um gegen die Atompolitik zu demonstrieren. Auch Aktivisten nutzen Drohnen - um etwa Demonstrationen zu dokumentieren oder auf Gefahren aufmerksam zu machen. Greenpeace hatte vor Kurzem eine Drohne im Superman-Kostüm in ein französisches Atomkraftwerk geflogen, um auf die Anfälligkeit der Reaktoren bei solchen Szenarien hinzuweisen. Und auch viele (Hobby)-Fotografen und Filmer wollen auf Drohnenaufnahmen nicht mehr verzichten.



Dass handelsübliche Drohnen auch für Anschläge genutzt werden können, rückt anscheinend erst langsam in den Fokus. Das US-Heimatschutzministerium warnte gerade erst den Kongress davor, dass die USA nur unzureichend gegen eine solche Bedrohung geschützt sind.



Inzwischen wächst der Markt für Abwehrsysteme. Airbus etwa setzt auf Störsender, andere Anbieter entwickeln elektronische Zäune oder bauen Abwehrdrohnen, die Angreifer mit einem Netz abfangen. Die Polizei in den Niederlanden hatte versuchsweise Drohnen vom Himmel geholt. Das stellte sich nach zwei Jahren aber als zu teuer und ineffektiv heraus.