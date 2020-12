Außenminister Maas hat sich für eine Bewaffnung von Bundeswehr-Drohnen ausgesprochen.

Er sei der Auffassung, dass man Soldaten und Soldatinnen in Auslandseinsätzen den bestmöglichen Schutz zur Verfügung stellen sollte, schrieb der SPD-Politiker auf Twitter. Er halte es für richtig und nachvollziehbar, Drohnen zur Aufklärung, aber auch zur Abwehr von Gefahren einzusetzen. Maas stellte klar, dass bewaffnete Drohnen auch in internationalen Einsätzen bereits zum Schutz deutscher Soldaten benutzt würden. Sie würden nur von anderen Ländern zur Verfügung gestellt. Er akzeptiere, wenn Teile des Parlaments aber der Auffassung seien, das Thema sei noch nicht ausdiskutiert.



In der aktuellen Debatte geht es darum, ob die neuen Drohnen vom Typ Heron TP bewaffnet werden sollen. Der SPD-Ko-Vorsitzende Walter-Borjans und Fraktionschef Mützenich hatten Anfang der Woche weiteren Diskussionsbedarf dazu angemeldet. CDU und CSU äußerten sich befremdet, da sie von einer Zustimmung ausgegangen waren. Die Bewaffnung der Drohnen wurde dadurch vorerst gestoppt.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.