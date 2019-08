Das Bundesverkehrsministerium will einem Bericht zufolge den Flugverkehr besser vor Drohnen schützen.

Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" beauftragte das Ministerium die Deutsche Flugsicherung damit, einen Aktionsplan zur Kontrolle und Abwehr von Drohnen zu erstellen. Die Behörde, die den Flugverkehr in Deutschland überwacht, solle eine -Zitat- "systematische Drohnendetektion" an Flughäfen sicherstellen. Der Plan solle bis zum 30. September vorliegen. Geprüft wird den Angaben zufolge, ob sich eine 18 Kilometer große Verbotszone um Flughäfen einrichten ließe.



Die Deutsche Flugsicherung verwies auf eine gestiegene Zahl von Drohnensichtungen in der unmittelbaren Umgebung von Flughäfen. Im vergangenen Jahr seien 158 Fälle gemeldet worden, in denen sich Piloten behindert gefühlt hätten. Das seien 80 Prozent mehr als ein Jahr zuvor gewesen, erklärte die Behörde.