Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans will die Frage der möglichen Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen vertagen.

Er sagte der "Rheinischen Post", er gehe davon aus, dass über die Frage in dieser Legislaturperiode nicht mehr entschieden werde. Die Debatte über Drohnen sei weder in der SPD noch in der Gesellschaft bislang in der notwendigen Breite geführt worden.



Die SPD-Bundestagsfraktion hatte sich vorerst gegen die Anschaffung bewaffneter Drohnen ausgesprochen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer von der CDU bezeichnete diesen Beschluss als unverantwortlich - vor allem mit Blick auf die Sicherheit und den Schutz der Soldatinnen und Soldaten. Die Entscheidung der SPD-Fraktion ist auch intern umstritten.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.