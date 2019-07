Über den Abschuss einer Drohne in der Straße von Hormus gibt es unterschiedliche Informationen.

Der Iran widersprach der Darstellung von US-Präsident Trump, wonach ein amerikanisches Marineschiff eine iranische Drohne abgeschossen hat. Außenminister Sarif erklärte dazu, man habe überhaupt keine Informationen erhalten, dass eine Drohne vermisst werde. Trump hatte in Washington erklärt, die Drohne sei dem Schiff sehr nahe gekommen, so dass die Sicherheit der Crew bedroht gewesen sei. Mehrere Aufrufe, sich zurückzuziehen, seien ignoriert worden. Deshalb habe man sie zerstört.



Zuvor hatte der Iran im Persischen Golf einen weiteren Tanker in seine Gewalt gebracht, weil er angeblich am Ölschmuggel beteiligt war. Vermutlich handelt es sich um ein Schiff aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, das seit einigen Tagen keine Standortdaten mehr gesendet hat.