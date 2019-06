US-Präsident Trump hat den Abschuss einer Drohne durch die iranischen Revolutionsgarden verurteilt.

Der Iran habe damit einen sehr schweren Fehler gemacht, erklärte Trump in einem Twitterkommentar. Nach Auffassung des Pentagon flog die Drohne bei dem Vorfall im internationalen Luftraum. Es handele sich daher um einen ungerechtfertigten Angriff auf ein amerikanisches Überwachungsgerät. Der Iran behauptet dagegen, die Drohne sei in der Provinz Hormosgan abgeschossen worden, also auf iranischem Gebiet.



Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Salami, sagte, der Abschuss der Drohne sei ein deutliches Zeichen an die US-Regierung, dass der Iran auf einen Angriff mit aller Deutlichkeit reagieren werde. Der Iran wolle keinen Krieg, sei aber bereit, sich zu verteidigen.