Ein nach einem ukrainischen Drohnenangriff zerstörtes Haus in Belgorod, Russland (picture alliance / dpa / TASS / Yevgeny Silantyev)

In der russischen Stadt Belgorod gab es nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass einen Angriff auf das örtliche Gebäude des Inlandsgeheimdiensts FSB. Demnach wurde der Angriff von der Ukraine aus durchgeführt. In der Region Rjasan geriet laut örtlichen Behörden eine Ölraffinerie in Brand. Es wurden mehrere Verletzte gemeldet.

Bereits gestern hatte es an mehreren Orten in Russland gebrannt. Über sieben russischen Gebieten seien unbemannte Flugobjekte abgefangen worden, hieß es. Auch die Region Sankt Petersburg war betroffen. Mindestens zwei in der Ukraine ansässige bewaffnete Gruppen überquerten nach eigener Darstellung die Grenze zu Russland und führten Angriffe aus. Die Angaben lassen sich von außen nur schwer überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.