Die ukrainische Stadt Saporischschja wird immer wieder von Drohnen angegriffen (Archivfoto). (picture alliance / AA / Ercin Erturk)

In der Region seien Explosionen zu hören gewesen, teilte ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe auf Telegram mit. Zudem seien Angriffsdrohnen in der Nähe der Stadt gesichtet worden. Bei den Detonationen sind laut Stadtverwaltung vier Hochhäuser beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. In der Stadt Kriwyj Rih beschädigte der Einschlag einer russischen Rakete etwa 20 Häuser, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Dabei sei ein Mann verletzt worden.

Russland hatte in der vergangenen Nacht den Luftraum über der Hauptstadt Moskau gesperrt. Demnach mussten zahlreiche Starts und Landungen an allen drei Flughäfen gestrichen werden. Das Militär habe vier ukrainische Drohnen abgewehrt, hieß es.

