Ein Kraftwerks und der dazugehörigen Schlackenhalde nördlich der Stadt Awdijiwka. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Dmitry Yagodkin)

Die Luftabwehr habe die Flugkörper über dem Wasser abgewehrt, teilte der Bürgermeister Kopajgorodski auf Telegram mit. Es gebe weder Verletzte noch Schäden.

An der Front im Osten der Ukraine dauern die Kämpfe um die Stadt Awdijiwka an. Der Leiter der örtlichen Militärverwaltung sagte, die russischen Angreifer verfügten über erhebliche Reserven an Personal und Ausrüstung. Die Stadt stehe völlig in Flammen. Er warf den russischen Streitkräften vor, auch ein Krankenhaus unter Beschuss zu nehmen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.