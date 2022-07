Ein U-Boot und Kriegsschiffe der russischen Schwarzmeerflotte liegen in Sewastopol vor Anker. (dpa / Ulf Mauder)

Das melden Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den Gouverneur der annektierten Krim-Halbinsel, Raswoschaew. Alle Feierlichkeiten aus Anlass des "Tages der russischen Streitkräfte", der heute begangen werden sollte, seien aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.

Im russischen Sankt Petersburg fand dagegen eine große Parade mit Kriegsschiffen statt, an der auch Präsident Putin teilnahm. Er setzte dabei eine neue Marinedoktrin in Kraft, die unter anderem Russlands Seegrenzen in der Arktis und im Schwarzen Meer festlegt. Als größte Bedrohung Russlands wird - so wörtlich - das Streben der USA nach einer Dominanz auf den Weltmeeren bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.