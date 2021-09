Das US-Militär hat eingeräumt, bei einem Drohnenangriff in der afghanischen Hauptstadt Kabul Ende August zehn Zivilisten getötet zu haben. Unter ihnen seien sieben Kinder, sagte der Chef des Zentralkommandos der Streitkräfte, General McKenzie.

Er betonte, der Drohnenangriff wenige Tage nach einem Anschlag am Flughafen von Kabul sei ein "tragischer Fehler" gewesen. Es sei unwahrscheinlich, dass das Fahrzeug und die Getöteten Verbindungen zur Terrorgruppe ISIS-K gehabt hätten.



Die US-Streitkräfte hatten Ende August zunächst erklärt, Ziel des Drohnenangriffs sei ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug des IS gewesen. An der Version hatte es Zweifel gegeben.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.