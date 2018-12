Der Flugbetrieb in London-Gatwick bleibt wegen anhaltender Gefahr durch Drohnen geschlossen.

Die Airlines wurden angewiesen, bis 20 Uhr sämtliche Flüge abzusagen. Die Polizei geht davon aus, dass die Drohnen vorsätzlich nach Gatwick gesteuert wurden. Anzeichen für einen terroristischen Hintergrund gebe es aber nicht.



Die britische Premierministerin May kritisierte den Einsatz der Drohnen und warnte die Besitzer. Die Gefährdung eines Flugzeuges könne mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden.



Infolge der Schließung von London-Gatwick fielen hunderte Flüge aus oder mussten umgeleitet werden. Zehntausende Passagiere konnten ihre Reise nicht antreten, viele strandeten auf dem Flughafen. Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar.



Gatwick ist der zweitgrößte Flughafen in Großbritannien und der siebtgrößte in Europa.