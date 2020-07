Die Ko-Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Mohamed Ali, hat angesichts der Drohschreiben mit rechtsextremen Inhalten Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gefordert. Die Politikerin erhielt selbst entsprechende Mails mit der Bezeichnung "NSU 2.0".

Mohamed Ali sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Situation sei bedrohlich. In der Vergangenheit seien an vielen Stellen auf Drohungen Taten gefolgt. Zudem müsse überprüft werden, ob in den Sicherheitsbehörden rechte Strukturen herrschten. Ähnlich äußerte sich auch die Linken-Bundestagsabgeordnete Renner, die ebenfalls Hassschreiben erhalten hatte, und von einem rechtsextremen Netzwerk in der hessischen Polizei ausgeht. Der Generalbundesanwalt hatte Anfang der Woche erklärt, es gebe noch keine Grundlage dafür, die Ermittlungen von den zuständigen Länderbehörden zu übernehmen.

Ermittler rechnen mit Trittbrettfahrern

Inzwischen haben zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens derartige Drohschreiben erhalten. In einigen Fällen wurden die Adressen der Betroffenen nachweislich über hessische Polizeicomputer abgefragt. Einem Bericht des "Spiegels" zufolge gehen die Ermittler zudem von Trittbrettfahrern aus, die nun ebenfalls Mails rechtsextremen Inhalts verschickten.

Zentralrat der Muslime warnt vor pauschaler Kritik an der Polizei

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, hat nach eigenen Angaben seit 2019 bereits die dritte Morddrohung erhalten, die mit "NSU 2.0" unterschrieben ist. Die Drohungen würden immer brutaler und enthielten auch Informationen aus dem direkten Umfeld, sagte Mazyek dem Nachrichtenportal t-online.



Mazyek warnte davor, die Drohbriefe zu verharmlosen. Zugleich wandte er sich gegen pauschale Kritik an den Sicherheitsbehörden. Einen Keil zwischen die Polizei und die Bürger zu treiben, sei genau das, was sich die Extremisten wünschten.



Das Interview der Woche mit Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali sendet der Deutschlandfunk am Sonntag, 26. Juli, um 11.05 Uhr.