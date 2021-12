Bedrohen Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen den gesellschaftlichen Zusammenhalt? (dpa / Daniel Kubirski)

Thüringens Innenminister Maier etwa befürchtet, dass die jüngsten Beschlüsse zur Corona-Lage zu Unmut in Teilen der Bevölkerung führen könnten. Alle seien müde und würden sich ein baldiges Ende der Pandemie wünschen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk . Das Virus richte sich aber nicht nach unseren Wünschen, deshalb heiße es jetzt, zusammenzuhalten.

Er merke aber, dass die Politik einen Teil der Bevölkerung verliere, diese Menschen wollten sich nicht mehr an die Einschränkungen halten. Maier betonte aber auch, es handele sich um einen kleinen, wenn auch sehr lauten Teil. Vermutlich seien viele Ungeimpfte dabei. Deren Leben sei durch die Vorgaben schon sehr mühsam geworden. Dazu kommen seiner Einschätzung nach bewusste Anstifter zu Hass und Hetze. In Thüringen sei das die AfD, aber auch Rechtsextremisten, beobachtet der Innenminister. Diese witterten Morgenluft, dass sie ihre Entgrenzungen vorantreiben könnten - und seien tatsächlich nicht ganz unerfolgreich. Es sei eine Herausforderung für die Gesellschaft, das wieder in den Griff zu bekommen.

Mangelhafte Krisenkommunikation

Die Politikwissenschaftlerin Deitelhoff von der Universität in Frankfurt am Main sieht den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Corona-Pandemie weniger schlecht als vielmals kolportiert. Eine sehr kleine Minderheit stelle sich sehr stark gegen die Maßnahmen, das sei aber nicht entscheidend, sagte Deitelhoff ebenfalls im Deutschlandfunk . Mehr Sorgen macht sich die Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung um die Art der Krisenkommunikation in Deutschland. Es sei für die Bürgerinnen und Bürger sehr schwer zu verstehen, dass es auf der einen Seite sehr deutliche Warnungen der Expertengremien gebe und die Politik relativ schwache Maßnahmen ergreife.

Rote Linie Gewalt

Die Soziologin Diehl von der Universität Konstanz hält es ohnehin für eine naive Vorstellung, dass sich in einer Gesellschaft alle einig sein müssten: "Es gibt immer Menschen, die radikale Meinungen vertreten, auch die sind Teil der Gesellschaft", sagte sie dem ZDF . Gegen Gewalt aber müsse man vorgehen.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, kritisierte konkret Drohungen gegen Politiker. Einschüchterungsversuche seien völlig inakzeptabel, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nach einem Aufruf zu Protesten vor dem Wohnhaus des Thüringer Innenministers Maier. Wer solche Aufmärsche unterstütze, billige damit auch eine mögliche Eskalation. Gewalt habe in der politischen Auseinandersetzung keinen Platz, sondern bedrohe die Demokratie.

Gestern war ein Aufruf in sozialen Medien zu einer Demonstration vor Maiers Haus

kursiert. Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnung eines Verdächtigen und stellte Beweismittel sicher.

"Nicht ohne Blessuren"

Maier selbst sprach von einem Dammbruch. Dass sich der Protest jetzt ganz gezielt gegen Politikerinnen und Politiker richte, um sie einzuschüchtern, bleibe auch bei den Betroffenen nicht ganz ohne Blessuren, sagte der SPD-Politiker. Dabei werde die Privatsphäre massiv verletzt und auch die Familie sei betroffen, das sei scharf zu kritisieren.

Der Fall erinnert an eine Kundgebung vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Köpping Anfang Dezember. Damals hatten rund 30 Gegner der Corona-Politik demonstriert und dabei Fackeln und Plakate getragen.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.