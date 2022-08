Die USA unterhalten wie die meisten Länder keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Die Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik China. Beobachter sehen in Pelosis Aufenthalt eine Aufwertung der demokratischen Inselrepublik.

Das chinesische Verteidigungsministerium drohte mit einer militärischen Reaktion auf Pelosis Besuch. Die chinesische Volksbefreiungsarmee sei in erhöhter Alarmbereitschaft und werde mit einer Serie gezielter Aktionen antworten, erklärte ein Sprecher.

Nach Angaben des Ministeriums wurden zunächst Manöver mit Schießübungen in mehreren Meeresgebieten rund um Taiwan angeordnet. Die Manöver sollen bis Sonntag dauern. Ziel sei die "ernste Abschreckung" angesichts der jüngsten Entwicklung - und eine ernste Warnung an die Unabhängigkeitskräfte, die eine Abspaltung Taiwans wollten.

Pelosi wurde bei ihrer Ankunft am Flughafen in Taipeh von Außenminister Wu empfangen. Sie betonte, ihr Besuch unterstreiche die Solidarität mit der Bevölkerung von Taiwan. Diese sei heute wichtiger denn je, da die Welt zwischen Autokratie und Demokratie zu wählen habe. Im Mittelpunkt der Gespräche mit der taiwanesischen Regierung stehe die Förderung einer freien und offenen indo-pazifischen Region.

Pelosi ist die dritthöchste Vertreterin der USA nach Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris. Ihre Reise ist der ranghöchste US-Besuch seit 25 Jahren.

Unmittelbar nach Pelosis Ankunft veröffentlichte auch die "Washington Post" einen Meinungsbeitrag , in dem die Politikerin ihre Haltung und Beweggründe ausführlich darlegt. Auch dort heißt es: "We must stand by Taiwan, which is an island of resilience" (in etwa: Wir müssen zu Taiwan stehen, das eine Insel der Widerstandsfähigkeit ist). China habe in den vergangenen Jahren die Spannungen mit Taiwan dramatisch verschärft.