Der SPD-Bundestagsabgeordnete Träger hat einen Drohbrief mutmaßlicher Linksextremisten erhalten, dem eine Patronenhülse beigefügt war.

Träger erklärte, in dem Schreiben werde von einer Warnung gesprochen. Vor einigen Tagen habe die FDP-Abgeordnete Skudelny einen gleichlautenden Brief erhalten. Wörtlich heiße es: "Da Ihr weiterhin gegen die widrigen Umstände in unserer Gesellschaft nichts tut, müssen wir wieder aktiv werden."



Die Verfasser bezeichnen sich demnach als "Revolutionäre Aktionszellen" und Militante Zelle.