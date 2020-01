Die Grünen haben sich wegen der vermehrten Drohungen gegen Politiker und Ehrenamtliche für eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen.

Die zunehmende Vernetzung und Bewaffnung von Rechtsextremen sei eine Gefahr für die Demokratie, sagte Bundesgeschäftsführer Kellner dem Portal t-online.de. Die Grünen fordern, dass künftig auch Personen, die rechtsextremistisch aktiv, aber nicht organisiert sind, der Besitz von Waffen untersagt wird - bisher ist dies nur bei Mitgliedern verfassungsfeindlicher Gruppierungen der Fall. Außerdem verlangen sie einen besseren Schutz Betroffener sowie eine "Task Force Rechtsextremismus" im Bundesinnenministerium.



Kellner nimmt heute an einem überparteilichen Treffen zum Thema teil, das SPD-Generalsekretär Klingbeil vorgeschlagen hatte. Vorangegangen war auf unter anderem ein Angriff auf das Bürgerbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Diaby in Halle. "Wir können nicht einfach darauf warten, dass der nächste Politiker oder Ehrenamtliche Opfer von Gewalt oder gar ermordet wird", so Klingbeil zur Begründung seiner Initiative.