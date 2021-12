Carsten Schneider, früherer parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion und heutiger Ostbeauftragter der Bundesregierung (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Wer solche Aufmärsche unterstütze, billige damit auch eine mögliche Eskalation. Gewalt habe in der politischen Auseinandersetzung keinen Platz, sondern bedrohe die Demokratie. Gestern war ein Aufruf in sozialen Medien zu einer Demonstration vor Maiers Haus kursiert. Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnung eines Verdächtigen und stellte Beweismittel sicher. Am Abend kam es dann nicht zu einer Versammlung vor dem Haus. Der Fall erinnert an eine Kundgebung vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Köpping Anfang Dezember. Damals hatten rund 30 Gegner der Corona-Politik demonstriert und dabei Fackeln und Plakate getragen.

