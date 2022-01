Es sei keinesfalls sicher, dass die Mutante in ihrem abgemilderten Zustand bleiben werde, sagte der Leiter des Instituts für Virologie an der Berliner Charité dem Deutschlandfunk . Man müsse befürchten, dass es zu einer Mischform komme, welche so ansteckend wie die Omikron-Variante und so tödlich wie die Delta-Mutante sei. Es sei aber ebenso denkbar, dass Omikron selbstständig – ohne Vermischung mit anderen Varianten – eine stärker krankmachende Wirkung entwickeln könnte, erklärte Drosten.