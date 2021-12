Virologen Christian Drosten (dpa/picture alliance/Kay Nietfeld)

Südafrika sei sicher ein Blick in eine Zukunft, in eine endemische Situation, die sich dort gerade einstelle. Nur sei man hier leider noch ein ganzes Stück davon entfernt, fügte er hinzu. Auch die Entwicklung in Großbritannien mit Blick auf Omikron sei ermutigend. Denn die Zahl der schweren Erkrankungen scheine geringer zu sein.

Der Übergang von einer pandemischen zu einer endemischen Situation bedeutet, dass das Virus sich zwar weiterhin verbreitet, aber weniger gefährlich ist - vergleichbar etwa mit den typischen Erkältungsviren.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.