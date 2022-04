Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. (imago/ITAR-TASS/ Sergei Savostyanov)

Er gehöre so rasch wie möglich auf die Sanktionsliste der Putin-Profiteure, sagte das FDP-Präsidiumsmitglied Körner dem "Handelsblatt". Schröder sei heute wichtigster Mann Putins in Deutschland. Er gehöre nicht mehr zu "Créme de la Créme der deutschen Innenpolitik, sondern zur Créme de la Kreml". Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter plädierte ebenfalls für Sanktionen.

Auch der grüne Europa-Abgeordnete Bütikofer forderte, Sanktionen gegen Schröder und andere ehemalige europäische Politikerinnen und Politiker zu prüfen, "die sich inzwischen an Wladimir Putin verkauft haben". Außerdem solle Schröder die Amtsausstattung als ehemaliger Bundeskanzler entzogen werden und aus der SPD ausgeschlossen werden. Zuletzt hatte SPD-Parteichefin Esken Schröder aufgefordert, nach fast 60 Jahren Mitgliedschaft aus der Partei auszutreten.

Zweifel an lebenslanger Notwendigkeit von Altkanzler-Büros

Bundestagsvizepräsident Kubicki äußerte allgemein Zweifel an der Notwendigkeit staatlich finanzierter lebenslanger Büros für ehemalige Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler. Der FDP-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er verstehe zwar, dass das Gemeinwesen seine obersten Vertreter nach deren Tätigkeit besonders würdige. Ob dies aber - abgesehen vom Amt des Bundespräsidenten - unbeschränkt auf Lebenszeit gelten müsse, bezweifele er. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Mihalic, erklärte, es fänden derzeit Gespräche darüber statt. Für Personalausgaben in Schröders Büro wurden im vergangenen Jahr 407.000 Euro aus der Staatskasse gezahlt.

CSU: Schröder-Porträt im Kanzleramt abhängen

Gestern hatte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt ins Gespräch gebracht, Schröders Porträt im Kanzleramt abzuhängen. Der SPD-Politiker sei kein deutscher Interessenvertreter, sondern "ein russischer Söldner". Dobrindt sprach im Zusammenhang mit Schröders Einschätzungen des russischen Krieges in der Ukraine von einer unerträglich gewordenen "perversen Geschichtsverfälschung" durch Schröder. Im Kanzleramt hängen bislang Porträts aller bisherigen Kanzler - das Gemälde der im vergangenen Jahr abgewählten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fehlt allerdings noch.

Schröder steht massiv in der Kritik, weil er sich trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht von seinen Posten bei russischen Energieunternehmen trennt. Erstmals seit Kriegsbeginn hatte er sich in einem am Wochenende von der "New York Times" geäußert und darin auch ein weiteres Mal eine Distanzierung von Putin abgelehnt. Er habe immer deutsche Interessen vertreten und tue, was er könne, betonte Schröder: "Wenigstens eine Seite vertraut mir." Zum Massaker im Kiewer Vorort Butscha zitierte die Zeitung Schröder, das müsse untersucht werden. Er glaube nicht, dass die Befehle von Putin gekommen seien, sondern von niedrigeren Stellen.

