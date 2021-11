Der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, Scholz, wird beim Bundeskongress der Jusos in Frankfurt am Main erwartet. Diese haben das Vertragswerk bereits in Teilen kritisiert, zum Beispiel bei der Flüchtlingspolitik.

Auch die Grüne Jugend diskutiert heute und morgen bei einem ebenfalls digitalen Treffen in Berlin über das Bündnis mit SPD und FDP. Die Entscheidung über den Koalitionsvertrag wird in einer Urabstimmung bis zum 6. Dezember getroffen. Bei der SPD befindet ein Parteitag am ersten Dezemberwochenende über den Eintritt in die Ampel-Regierung. Der Bundesvorstand der Grünen Jugend hat ihren Mitgliedern bereits empfohlen, dem Koalitionsvertrag zuzustimmen. Der Ko-Vorsitzende Dzienus sagte dazu im Deutschlandfunk , es gebe in einigen Bereichen Verbesserungen, aber auch noch offene Fragen, etwa zur Erreichbarkeit der Klimaziele. Auch bei der Sozialpolitik hätte man sich mehr gewünscht, werde den öffentlichen Druck aber gemeinsam mit den Jusos hochhalten. Dzienus betonte zugleich, dass mit dem neuen Koalitionsvertrag vieles in greifbarer Nähe sei, was man vor wenigen Jahren noch gar nicht diskutiert habe, wie etwa den Kohleausstieg.