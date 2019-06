US-Popstar Taylor Swift hat dazu aufgerufen, sich für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen (LGBT) einzusetzen.

Sie veröffentlichte in den Online-Netzwerken Twitter, Facebook und Instagram ein Foto eines Briefs, den sie an einen Senator ihres Heimatstaats Tennessee geschrieben hatte. Darin rief sie den republikanischen Politiker Alexander auf, er solle bei der anstehenden Abstimmung für das Gleichstellungsgesetz "Equality Act" stimmen. Sollte das Gesetz auch im Senat eine Mehrheit finden, würde das Diskriminierungsverbot auf Grundlage von Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung auf die LGBT-Gemeinde ausgeweitet werden. Der Gesetzentwurf war im Mai vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet worden, er braucht aber noch die Zustimmung des Senats. Präsident Trump hatte den Entwurf kritisiert.



Swift forderte ihre Fans auf, aktiv zu werden und die Senatoren ihrer Heimatstaaten anzuschreiben. Sie schlug zudem vor, die Briefe in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen und den Hashtag #lettertomysenator zu verwenden. Zudem hat sie eine Petition gestartet, die den Senat auffordert, den "Equality Act" zu unterstützen.



Die Musikerin startete die Aktion am 1. Juni zu Beginn des "Pride Month". Im Juni feiern Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender den offenen Umgang mit ihrer sexuellen Identität und werben für mehr Toleranz.