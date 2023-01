Leopard-Panzer für die Ukraine

Die Ukraine wartet weiter auf die Lieferung deutscher Kampfpanzer vom Typ Leopard. (IMAGO / Björn Trotzki / IMAGO / Björn Trotzki)

Wagener sagte im Deutschlandfunk , eine Freigabe der Lieferung von Leopard 2 durch westliche Partner könnte sehr schnell umgesetzt werden. Um die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern, brauche die Ukraine dringend Kampfpanzer, meinte der Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe im Bundestag. Der Grünen-Politiker empfahl, bereits jetzt mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an Leopard-Panzern zu beginnen. In Polen wird das nach ukrainischen Angaben bald der Fall sein. Das kündigte der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow im US-Auslandssender "Voice of America" an.

Strack-Zimmermann: "Katastrophale" Kommunikation von Scholz

Das gestrige Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz war ohne einen Beschluss zur Lieferung von Kampfpanzern westlicher Bauart an die Ukraine zu Ende gegangen. In Teilen der Ampel-Koalition und der Opposition stieß das auf Kritik. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, sagte im ZDF, Deutschland habe versagt. "Zumindest wäre ein Signal richtig gewesen, den Partnern schon mal grünes Licht zu geben."

Die FDP-Politikerin warf Bundeskanzler Scholz eine "katastrophale" Kommunikation vor. Einerseits unterstütze Deutschland die Ukraine massiv, durch die ausbleibende Entscheidung bei den Kampfpanzern entstehe aber ein anderer Eindruck. Scholz bleibe Erklärungen dafür schuldig.

Die Diskussion über Leopard-2-Panzer für die Ukraine sorgt auch für Streit in der Ampelkoalition. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich warf Strack-Zimmermann, vor, die Bundesrepublik in eine militärische Auseinandersetzung hineinzureden. Die FDP-Politikerin bezeichnete Mützenich auf Twitter als - Zitat - Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik.

Melnyk: "Verstehe rote Linie nicht"

Auch der frühere Botschafter der Ukraine, Melnyk, äußerte Unverständnis. Ohne Kampfpanzer sei man nicht in der Lage, die von Russland besetzten Gebiete zu befreien, sagte Melnyk, der jetzt stellvertretender Außenminister der Ukraine ist, im Deutschlandfunk . Deutschland habe schon viele Waffen geliefert. Er verstehe daher nicht, dass es beim Leopard-Panzer eine rote Linie geben solle.

Statt einer Lieferung von Leopard-Panzern wurden in Ramstein weitere Milliardenhilfen für die Ukraine vereinbart. Bundesverteidigungsminister Pistorius erteilte den Auftrag, zu prüfen , wie viele deutsche Kampfpanzer zur Verfügung stünden.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.