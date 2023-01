Panzerlieferungen an Ukraine

Druck auf Scholz wächst

Die französische Ankündigung, der Ukraine Panzer zur Verteidigung gegen die russischen Invasionstruppen zu liefern, sorgt in Deutschland für neuerliche Diskussionen. Vor allem von der Union und der FDP kommen Forderungen, Deutschland müsse nun nachziehen. Vize-Kanzler Habeck kündigte eine baldige Entscheidung in der Sache an.

05.01.2023