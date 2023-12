Einem Medienbericht zufolge zweifelte er noch im November den allgemeinen Konsens an, dass ein Ausstieg aus fossilen Energien zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels notwendig ist. Es gebe keine Wissenschaft, die das belege , sagte er laut dem "Guardian" in einer Videoschalte mit Vertretern der Vereinten Nationen. Er führte demnach aus, ohne Nutzung fossiler Energien würde man die Welt in die Steinzeit zurückkatapultieren. Die Konferenz-Präsidentschaft teilte auf Anfrage des Blattes mit, die Äußerungen seien in einem anderen Kontext gefallen. Klimagipfel-Präsident Al-Dschaber ist zugleich Chef des staatlichen Ölkonzerns ADNOC und desehalb in seiner Funktion umstritten. Der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gehört zu den strittigsten Themen in Dubai.