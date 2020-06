Das US-Internetunternehmen Zoom hat bestätigt, dass es auf Druck chinesischer Behörden drei Videokonferenzen chinesischer Menschenrechtsaktivisten blockiert hat.

In einer Mitteilung hieß, als globales Unternehmen müsse Zoom sich an die Gesetze in den jeweiligen Ländern halten und werde deshalb auch in Zukunft Anweisungen chinesischer Stellen über - Zitat - "illegale Aktivitäten" befolgen. Allerdings würden keine Konten mehr beschränkt, die Menschen außerhalb Chinas gehörten.



Im konkreten Fall waren Videokonferenzen chinesischer Menschenrechtsaktivisten in den USA und Hongkong blockiert worden. In den Online-Treffen war es um die blutige Niederschlagung der Demokratiebewegung 1989 in China gegangen.



Mit Zoom ist damit ein weiteres US-Unternehmen chinesischer Zensur unterworfen. Google, Facebook und Twitter sind in der Volksrepublik gesperrt.