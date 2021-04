Im ostafrikanischen Dschibuti ist der langjährige Staatschef Guelleh laut Regierungsangaben in seinem Amt bestätigt worden.

Der Innenminister des Landes gab bekannt, Guelleh habe bei der Präsidentenwahl mehr als 98 Prozent der Stimmen erhalten. Es gab nur einen einzigen Gegenkandidaten; andere Oppositionelle hatten die Wahl boykottiert. Für den 73-jährigen Präsidenten, der seit 1999 an der Spitze des Landes steht, dürfte es die letzte Amtszeit sein. Die Verfassung Dschibutis sieht vor, dass ein Staatschef beim Amtsamtritt jünger als 75 Jahre sein muss.



Kritiker bezeichnen Guelleh als einen Diktator, andere halten ihm zugute, dass das Land politisch relativ stabil ist. Wegen seiner strategisch wichtigen Lage am Roten Meer befinden sich in Dschibuti Militärstützpunkte mehrerer anderer Staaten, darunter der USA, Frankreichs und Chinas.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.