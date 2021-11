In Österreichs Hauptstadt Wien ist der Opfer des islamistisch motivierten Terroranschlags vor einem Jahr gedacht worden.

Bundespräsident Van der Bellen sagte bei einer Gedenkfeier, der kürzlich eingerichtete staatliche Opferfonds in Höhe von 2,2 Millionen Euro werde den Verlust und das Leid nicht wieder gutmachen. Wörtlich ergänzte er: "Aber ich bitte die Angehörigen: Nehmen sie unser Mitgefühl an". Bundeskanzler Schallenberg erklärte, es dürfe und werde dem Terrorismus nicht gelingen, die Grundlagen der freien Gesellschaft zu unterminieren.



Ein Attentäter hatte vor einem Jahr in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und mehr als 20 verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Laut Innenministerium handelte es sich um einen Sympathisanten der Terrormiliz IS.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.