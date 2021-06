Die radikal-islamische Terrorgruppe Boko Haram hat den Tod ihres Anführers Shekau bestätigt.

Dies gaben die nigerianischen Dschihadisten in einem Video bekannt, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Darin erklärt ein Sprecher, Shekau sei von der rivalisierenden Dschihadistenmiliz Iswap getötet worden. Diese hatte bereits Anfang des Monats den Tod des Boko-Haram-Chefs bekanntgegeben.



Shekau hatte Boko Haram seit 2009 angeführt und galt als besonders grausam und brutal. Unter seiner Führung hatte Boko Haram in der Stadt Chibok im Jahr 2014 fast 280 Schülerinnen entführt, von denen immer noch viele vermisst sind. Boko Haram ist überwiegend im nördlichen Nigeria sowie in den Grenzgebieten der Nachbarstaaten Tschad, Niger und Kamerun aktiv. Bei den Angriffen der Dschihadisten auf Zivilisten und das Militär wurden in den vergangenen Jahren mehr als 40.000 Menschen getötet; zwei Millionen sind auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.