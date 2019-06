Die Vorstände der deutschen Dax-Konzerne haben 2018 weniger verdient als im Jahr zuvor.

Das geht aus einer Studie der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz - DSW - und der Technischen Universität München hervor. Demnach kam ein Vorstandsmitglied im Schnitt auf eine Gesamtvergütung von 3,51 Millionen Euro pro Jahr. Das sind 3,5 Prozent weniger als 2017.



DSW-Sprecher Kurz sagte dem Deutschlandfunk, die Einkünfte seien zum ersten Mal seit einiger Zeit gesunken. Damit funktioniere das Prinzip, dass bei schlechteren Geschäftszahlen auch die Vergütung der Vorstände zurückgehe. Deutschland liegt im europäischen Vergleich nach den Worten von Kurz im Durchschnitt. Die Gehälter der Spitzenmanager liegen demnach etwas höher als in Frankreich und etwas unter denen in der Schweiz.



Das Gefälle zwischen Vorständen und Angestellten bleibt aber unverändert hoch. Der Studie zufolge verdienen die Dax-Vorstände durchschnittlich weiterhin das 52-fache ihrer Beschäftigten.



Die Studie weist darauf hin, dass in den Dax-Konzernen nach wie vor keine Frau den Posten einer Vorstandschefin innehat.