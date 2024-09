"Die hässlichste Salatschüssel der Welt": Der Davis-Cup-Pokal. (EPA)

Nach zwei gewonnenen Gruppen-Spielen profitieren sie nun von einem ersten Sieg des amerikanischen Teams gegen die Slowakei. Damit sind sie nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in der Gruppe C zu verdrängen. Die Finalrunde findet vom 19. bis 24. November in Malaga statt.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.