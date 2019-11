Seit August 2018 haben deutsche Behörden an der Grenze zu Österreich 34 Flüchtlinge abgewiesen.

Sie seien nach Griechenland zurückgeschickt worden, hieß es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Die "Süddeutsche Zeitung" zitiert weiter daraus, dass zwei weitere Flüchtlinge von der deutsch- österreichischen Grenze nach Spanien zurückgeschickt wurden.



Vor allem Bundesinnenminister Seehofer hatte das Vorgehen innerhalb der Großen Koalition durchgesetzt. Normalerweise muss Deutschland genau prüfen, welcher EU-Staat für den Asylantrag eines Flüchtlings zuständig ist - in der Regel ist es der erste Staat, den der Flüchtling in der EU betreten hat. Bilaterale Abkommen mit Griechenland und Spanien erlauben es Deutschland aber, neu Angekommene innerhalb weniger Stunden zurückzuschicken, wenn bei der Grenzkontrolle festgestellt wird, dass sie dort bereits Asyl beantragt haben.