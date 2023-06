Polens Präsident

Duda: Ukraine braucht Perspektive für NATO-Mitgliedschaft

Polens Staatschef Duda hat an die NATO-Partner appelliert, der Ukraine eine Perspektive in dem Verteidigungsbündnis zu bieten. Das Land warte auf ein eindeutiges Signal, sagte Duda vor einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Macron und Bundeskanzler Scholz in Paris. Er hoffe, dass der NATO-Gipfel im Juli in Vilnius der Ukraine Klarheit bringe.

12.06.2023