In einer Stichwahl entscheidet sich heute in Polen, ob Präsident Duda im Amt bleibt.

Der national-konservative Politiker tritt gegen den liberal-konservativen Herausforderer Trzaskowski an. Beide hatten im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit verfehlt. Umfragen sehen keinen deutlichen Favoriten.



Duda wird unterstützt von der regierenden PiS-Partei. Trzaskowski ist Oberbürgermeister von Warschau und vertritt die Bürgerkoalition KO.



Die Präsidentschaftswahl in Polen gilt als Maßstab für das Wählervertrauen in die PiS und Regierungschef Morawiecki. Ihre Legislaturperiode dauert noch drei Jahre.



Die Wahllokale in Polen sind von 7 bis 21 Uhr geöffnet.