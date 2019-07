Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat bei Razzien gegen mutmaßliche Islamisten nach neuen Angaben sechs Personen in Gewahrsam genommen.

Das teilte der Kölner Polizeipräsident Jacob mit. Man habe davon ausgehen müssen, dass die Männer in Anschlagspläne verwickelt sein könnten. Wie es auf der Pressekonferenz der Polizei weiter hieß, richtete sich die Aktion gegen Islamisten, von denen mehrere als Gefährder eingestuft seien. Zwei von ihnen hätten eine Wohnung in Düren bewohnt, die im Zentrum des Einsatzes gestanden habe. Beide seien eng in dschihadistische Netzwerke eingebunden und hätten in der Vergangenheit erfolglos versucht, in das von der Terrormiliz IS beherrschte Gebiet einzureisen.



Neben Wohnungen und Arbeitsstätten im Raum Düren wurde zudem eine Baustelle in der Kölner Innenstadt durchsucht. Laut den Ermittlern handelt es sich bei dem Gebäude um die Arbeitsstelle von zwei Gefährdern.