Der Bund habe auf ausdrücklichen Wunsch aller 16 Ministerpräsidenten den Rahmen für die einrichtungsbezogene Impfpflicht gesetzt, sagte Dürr im Deutschlandfunk . Die Umsetzung finde auf Ebene der Länder und ihrer nachgelagerten Behörden statt. Wenn etwa der bayerische Ministerpräsident Söder und andere nun sagten, sie seien dazu nicht in der Lage, müsse er dies zwar akzeptieren. Sein Eindruck sei aber, dass es sich um ein politisches Manöver handele und die Union davon ablenken wolle, dass sie keinen Plan habe, wie sie mit der Impfpflicht umgehen wolle.

Die Impfpflicht für das Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen soll ab Mitte März gelten. Söder hatte angekündigt, sie in Bayern zunächst auszusetzen und dies unter anderem mit drohenden Personalengpässen begründet. Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek stellte klar, dass sein Bundesland an der Umsetzung des beschlossenen Gesetzes festhält. Der CSU-Politiker sagte im Bayerischen Rundfunk, die einrichtungsbezogene Impfpflicht sei nach wie vor für eine gute Idee. Die Einführung werde sich aber um einige Wochen verschieben, weil noch viele Fragen offen seien.

