Diskussion über Atomkraftwerke

FDP-Fraktionschef Dürr sagte im ZDF, es wäre richtig, die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Wenn mehr Strom in den Markt komme, bedeute dies sinkende Preise. Besondere Umstände erforderten besondere Maßnahmen. Unionsfraktionschef Merz sagte im Deutschlandfunk , die Entscheidung von Wirtschaftsminister Habeck, nur im Notfall auf Atomkraft zu setzen, sei Irrsinn. Es sei absurd, in der aktuellen Lage nicht alle Stromversorgungskapazitäten hochzufahren. Dagegen meinte die Co-Vorsitzende der Linkspartei, Wissler, Atomkraftwerke seien kaum Entlastung für fehlendes Gas. Sie lieferten eine Grundlast und könnten nicht stundenweise eingesetzt werden, um Schwankungen auszugleichen, sagte Wissler in Berlin. Grünen-Chef Nouripour meinte im ZDF, der Weiterbetrieb von zwei Atomanlagen sei eine Zumutung, aber als Reserve unvermeidbar.