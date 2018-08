Bundesagrarministerin Klöckner hat wegen der Dürre rasche Hilfen für Viehhalter in Aussicht gestellt.

In vielen Regionen gebe es eine massive Futterknappheit, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Deswegen sei es vereinzelt zu Notschlachtungen gekommen. Klöckner rief die Bundesländer auf, Hilfsprogramme vorzulegen, damit der Bund flankierend zur Seite stehen könne. Über Hilfen für Bauern, die wegen der Trockenheit mit starken Einbußen bei der Ernte rechnen müssen, will die Ministerin erst nach Vorliegen des Ernteberichts Ende des Monats entscheiden.



Der Deutsche Bauernverband senkte seine Ernteprognose für Getreide nochmals. Der Verband geht nun für dieses Jahr von 36 Millionen Tonnen aus. Zuvor hatte er 41 Millionen Tonnen prognostiziert. In einer Erklärung heißt es, damit bestätigten sich die pessimistischen Einschätzungen aus den zurückliegenden Tagen. Aus Sicht von Verbandspräsident Rukwied sind nun die Voraussetzungen für Finanzhilfen der Länder in den besonders betroffenen Regionen erfüllt. Der Bauernverband hatte eine Milliarde Euro an Hilfen gefordert.



Die gleiche Summe verlangt auch der Bund Deutscher Forstleute. Der Wald leide besonders unter der Hitze, heißt es auf der Internetseite.