Äthiopien Dürre bedroht Überleben von Millionen Menschen

In Äthiopien bedroht eine Dürre nach Angaben der Vereinten Nationen das Überleben von Millionen Menschen. Wie der Äthiopien-Repräsentant des Kinderhilfswerks Unicef, Rotigliano, in Genf erklärte, sind in vier Regionen die Brunnen versiegt sowie Ernten, Nahrungsmittel- und Viehbestände vernichtet worden.

01.02.2022