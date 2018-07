Brandenburg hat wegen der Ernteausfälle durch die Dürre Millionenhilfen für Bauern in Aussicht gestellt.

Ministerpräsident Woidke sagte nach einer Sitzung des Kabinetts, als erster Schritt werde die Bereitstellung von fünf Millionen Euro geprüft. Diese Summe stehe noch aus dem Nachtragshaushalt für Witterungsschäden bereit. Zudem wollen Finanzämter den betroffenen Landwirten bei steuerlichen Fragen entgegenkommen.



Vertreter von Bund und Ländern beraten heute über Konsequenzen aus der anhaltenden Trockenheit. Der Deutsche Bauernverband sowie mehrere Landesminister fordern, dass auch der Bund sich rasch an einer finanziellen Unterstützung beteiligt. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat jedoch angekündigt, erst den Erntebericht Ende August abzuwarten. Die CDU-Politikerin verwies zudem darauf, dass für den Ersatz von Schäden durch Naturereignisse in erster Linie die Bundesländer zuständig seien.



Unter anderem der Agrarminister von Mecklenburg-Vorpommern, Backhaus, vertritt die Ansicht, die Landwirte könnten nicht bis zur Vorlage des Ernteberichts Ende August warten. Er sagte im Deutschlandfunk, in einigen Bundesländern sei die Lage aufgrund der lang anhaltenden Dürre dramatisch. Es sei wünschenswert, dass die Bundesregierung zu dem Schluss komme, dass es eine Notsituation gebe. Damit würde der Weg für Soforthilfen frei.



Der Bund für Umwelt und Naturschutz hat sich angesichts der anhaltenden Trockenheit für eine Reform der EU-Subventionen für Landwirte ausgesprochen. Bei der Verteilung des Geldes sollte verstärkt darauf geachtet werden, ob die Bauern sich beispielsweise für den Klima- und den Tierschutz engagierten, sagte die Leiterin der Abteilung Biodiversität, Bender, im Deutschlandfunk.



Bundesumweltministerin Schulze fordert angesichts der anhaltenden Hitzewelle in Deutschland eine bessere Anpassung der Landwirtschaft an die Folgen des Klimawandels. Man müsse damit rechnen, dass Extremwetterereignisse deutlich zunähmen, sagte die SPD-Politikerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Dagegen helfe nur konsequenter Klimaschutz.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.