Wegen der Dürre des Sommers und der damit verbundenen Ernteausfälle dringt der Bundesrat auf zusätzliche Entlastungen für die Landwirte.

In einer Entschließung setzt sich die Länderkammer für eine sogenannte steuerfreie Risikoausgleichsrücklage ein. Damit wolle man den Bauen helfen, die Folgen extremer Wetterlagen abzumildern. Die bislang zur Verfügung gestellten Hilfsinstrumente reichten nicht aus. Die Entschließung wird nun an die Bundesregierung weitergeleitet.



Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hatte den Bauern im August Hilfen von in Höhe von insgesamt 340 Millionen Euro zugesagt. Bund und Länder übernehmen jeweils die Hälfte.